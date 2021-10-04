МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, снизил процентную ставку до 12% годовых для самозанятых по кредитам на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке уточнили, что теперь кредит могут получить и предприниматели, только начавшие свой бизнес. Также будет предоставлена возможность перекредитоваться тем предпринимателям, кто брал потребительские кредиты. Расчетный счет для оформления или рефинансирования кредита самозанятого может быть открыт в любом банке.

В рамках нового продукта самозанятым предоставляется финансирование без обеспечения при кредитовании на срок до трех лет и при кредитном риске заемщика на сумму до 1 млн рублей (такой лимит риска определяется банком). Если лимит кредитного риска превысит 1 млн рублей и при этом срок кредитования установлен в пять лет, то объем обеспечения в размере 70% от суммы кредита может быть покрыт «зонтичным» поручительством Корпорации МСП.

Рефинансирование кредитов в рамках нового продукта МСП Банк производит на сумму до 1 млн рублей.