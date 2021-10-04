ВТБ запустил рефинансирование кредитных карт сторонних банков, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь клиенты смогут бесплатно погасить задолженность по ним и не платить проценты 180 дней.

Рефинансировать кредитные карты могут как пользователи «ВТБ Онлайн», так и новые клиенты при обращении в любой офис ВТБ. Для того чтобы получить услугу, необходимо выпустить кредитную «Карту возможностей», перевести необходимую сумму для погашения карт в сторонних банках и в течение 90 дней закрыть рефинансируемые договоры кредитных карт. Комиссия за перевод средств за погашение задолженности отсутствует.

В сообщении уточняется, что у клиентов ВТБ есть возможность рефинансировать до семи кредитных карт сторонних банков. Кроме того, клиентам доступны все преимущества кредитной «Карты возможностей», которая сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В месяц оформления карты и следующий за ним льготный период распространяется и на операции снятия наличных.

