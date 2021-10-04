Гонконг сообщил о подготовке к запуску собственной цифровой валюты . Характеристики новой формы нацвалюты будут представлены регулятором специального административного района Китая к середине следующего года.

Валютное управление Гонконга опубликовало 50-страничный документ, в котором описываются варианты технической реализации собственной цифровой валюты (CBDC) специального административного региона. Ведомство сообщило, что работа над проектом CBDC началась в июне 2021 года в рамках стратегии Fintech 2025, направленной на модернизацию существующей экономической системы Гонконга.

Более подробно вид цифровой валюты Гонконга (e-HKD) будет представлен к середине следующего года, сообщил регулятор. Также в ведомстве добавили, что e-HKD позволит отслеживать трансакции с сохранением принципов конфиденциальности для пользователей.

Гонконг — специальный административный регион Китая, местные власти которого сохраняют суверенитет над всеми внутренними вопросами, за исключением внешней политики и сферы обороны. На данный момент Китай разрабатывает собственную национальную цифровую валюту — цифровой юань.