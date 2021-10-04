Новикомбанк начал выдавать ипотеку по госпрограмме для семей, в которых с 1 января 2018 года родились дети. Такие клиенты смогут оформить кредит на покупку жилья по ставке от 5% годовых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Кредиты в рамках программы «Семейная ипотека» Новикомбанк предоставляет на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном рынке жилья. Для жителей Дальневосточного федерального округа возможно приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья, расположенного в сельских поселениях на территории ДФО. Кредит также может быть использован для погашения уже оформленного ипотечного займа.

Процентная ставка составляет от 5% годовых (от 4,5% — для Дальневосточного федерального округа). Окончательный размер ставки зависит от категории клиента, зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования.

Минимальный первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей. Кредиты предоставляются на срок от трех до 30 лет. При расчете максимальной суммы кредита может быть учтен доход созаемщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком, но соответствующих требованиям банка. Общее количество созаемщиков не может превышать трех человек.