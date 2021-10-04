Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,43 рубля, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 84,15 рубля (минус 14 копеек).

В ходе сессии было проведено 38,4 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов и 6,2 тыс. сделок с евро на 356,7 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,41—73,01 рубля за доллар и 84,15—84,8 рубля за евро.