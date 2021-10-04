Каждый пятый работодатель проверяет кредитные истории кандидатов при приеме на работу. Об этом свидетельствуют результаты опросов , проведенных платформой SuperJob среди менеджеров по персоналу российских компаний и соискателей.

Согласно полученным результатам, 18% компаний проверяют кредитные истории кандидатов на любые позиции, еще 3% — при отборе на отдельные должности (чаще всего на руководящие посты или должности, связанные с материальной ответственностью, а также профессии в сфере безопасности, финансов и права).

Интерес к кредитным историям соискателей растет: так, два года назад их проверяли 15% компаний.

Среди соискателей каждый десятый сталкивался с проверкой кредитной истории при устройстве на работу. Несколько чаще подобный этап подбора проходили соискатели с доходом до 30 тыс. рублей (12%), реже всех — молодежь до 24 лет в силу небольшого жизненного и профессионального опыта (4%).

Авторы опроса отмечают, что по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет количество соискателей, которые сталкивались с проверками своих кредитных историй, практически не изменилось (по 10% сегодня и год назад, 12% — в 2019 году).

«Судя по комментариям работодателей, процесс проверки кредитных историй становится обычной HR-процедурой, незаметно протекающей для самих соискателей», — говорится в комментарии.