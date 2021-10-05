На принадлежащий ЦБ банк «ФК Открытие» есть два серьезных претендента, пишет «Коммерсант». Источники издания указали на структуры Газпромбанка, который планирует за счет этой сделки сильно вырасти и получить недостающие в группе компетенции, и группу «Регион» — «Россиум». Два собеседника, близких к ГК «Регион», утверждают, что был проведен неглубокий due diligence группы банка «ФК Открытие», но решение о выставлении заявки пока не принято. Покупателем блокпакета могут стать структуры одного из крупнейших бизнесменов, у которого нет своего финансового бизнеса, рассказал собеседник, знакомый с интересантами на актив. По его словам, в случае реализации этой схемы четверть акций может быть предложена на IPO.
Как отметил один из собеседников, активное стремление купить НПФ «Открытие» сейчас проявляет группа СберБанка. Появление сотрудников сторонних структур в службах внутреннего контроля и безопасности банка может означать проведение глубокого due diligence, говорит бывший глава одного из крупных банков. Другой топ-менеджер крупного банка предположил, что это может быть «способом контроля».
По словам одного из собеседников издания, десять крупнейших НПФ получили от ЦБ подробную презентацию НПФ «Открытие» и сейчас изучают именно ее.
По словам собеседника, близкого к одной из сторон сделки, дисконт к размеру капитала будет зависеть от качества активов и от договоренностей сторон, но продажу по цене выше капитала он исключает. Другой собеседник считает, что ЦБ не будет готов продавать группу с дисконтом, а цена потенциальной сделки может быть близкой к балансовой стоимости. Сделка по продаже «ФК Открытие» будет сложно структурирована, ожидают несколько собеседников. Один из них предполагает, что из-за большого масштаба она может пройти в формате постепенного приобретения активов.
Привлекательность зависит не от качества активов группы, а от их структуры, поскольку в группе не только банк, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, в любом случае продажа стратегическому инвестору — это более быстрый выход из актива, чем продажа через IPO.
Банк России начал прием сообщений о намерении принять участие в реализации акций банка «ФК Открытие», сообщает пресс-служба регулятора.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2021 года нетто-активы банка — 3 083,39 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 364,79 млрд, кредитный портфель — 1 896,93 млрд, обязательства перед населением — 852,11 млрд.