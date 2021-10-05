На принадлежащий ЦБ банк «ФК Открытие» есть два серьезных претендента, пишет «Коммерсант» . Источники издания указали на структуры Газпромбанка, который планирует за счет этой сделки сильно вырасти и получить недостающие в группе компетенции, и группу «Регион» — «Россиум». Два собеседника, близких к ГК «Регион», утверждают, что был проведен неглубокий due diligence группы банка «ФК Открытие», но решение о выставлении заявки пока не принято. Покупателем блокпакета могут стать структуры одного из крупнейших бизнесменов, у которого нет своего финансового бизнеса, рассказал собеседник, знакомый с интересантами на актив. По его словам, в случае реализации этой схемы четверть акций может быть предложена на IPO.

Как отметил один из собеседников, активное стремление купить НПФ «Открытие» сейчас проявляет группа СберБанка. Появление сотрудников сторонних структур в службах внутреннего контроля и безопасности банка может означать проведение глубокого due diligence, говорит бывший глава одного из крупных банков. Другой топ-менеджер крупного банка предположил, что это может быть «способом контроля».

На НПФ «Открытие» появились первые претенденты По словам одного из собеседников издания, десять крупнейших НПФ получили от ЦБ подробную презентацию НПФ «Открытие» и сейчас изучают именно ее.

По словам собеседника, близкого к одной из сторон сделки, дисконт к размеру капитала будет зависеть от качества активов и от договоренностей сторон, но продажу по цене выше капитала он исключает. Другой собеседник считает, что ЦБ не будет готов продавать группу с дисконтом, а цена потенциальной сделки может быть близкой к балансовой стоимости. Сделка по продаже «ФК Открытие» будет сложно структурирована, ожидают несколько собеседников. Один из них предполагает, что из-за большого масштаба она может пройти в формате постепенного приобретения активов.

Привлекательность зависит не от качества активов группы, а от их структуры, поскольку в группе не только банк, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, в любом случае продажа стратегическому инвестору — это более быстрый выход из актива, чем продажа через IPO.

ЦБ начал прием заявок на покупку банка «Открытие» Банк России начал прием сообщений о намерении принять участие в реализации акций банка «ФК Открытие», сообщает пресс-служба регулятора.

