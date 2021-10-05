Расходы российских домохозяйств на товары и услуги составили в сентябре 2021 года 4 трлн 507,3 млрд рублей, что соответствует приросту в 15,4% в годовом выражении. Темпы роста остались вблизи августовских уровней (плюс 15,5% год к году, по данным Росстата), однако, как отмечают эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru, номинальные показатели в значительной степени поддержаны ростом инфляции.

В реальном выражении ВВП сокращается второй месяц подряд: по предварительной оценке центра макроэкономических исследований «Сбера», в сентябре изменение составило минус 0,4% месяц к месяцу после минус 0,2% в августе.

Модель краткосрочного прогнозирования ЦМИ СберБанка с учетом индикаторов «СберИндекса» теперь оценивает рост ВВП России в III квартале текущего года в 5,1% в годовом выражении (оценка понижена с 5,3%).

Минэкономразвития: ВВП РФ вырос в августе на 3,7% в годовом выражении, за восемь месяцев — на 4,7% ВВП России вырос в августе на 3,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

«Это может быть индикатором того, что экономика России в целом следует глобальному тренду и в последние месяцы тяготеет к охлаждению. Масштабные государственные выплаты населению в значительной степени компенсировали негативные тенденции в последние два месяца, но уже в октябре замедление может стать более выраженным», — пишут аналитики.

При этом «СберИндекс» не ожидает значимых проблем с потреблением, так как номинальные трудовые доходы россиян продолжают расти двузначными темпами. Выплаты фондов оплаты труда за август составили 2,37 трлн рублей (плюс 15,8% год к году), следует из материалов обзора.



Спрос второй месяц подряд получает поддержку со стороны непродовольственной розницы — сегмента, на который пришлась основная часть дополнительных трат по итогам государственных выплат августа и сентября. Если продовольственная розница выросла в сентябре на 12,3% в годовом выражении, то непродовольственная — на 17,8%. В частности, в сегменте «бытовая техника и электроника» рост в сентябре составил 14,7% год к году, на одежду и обувь было потрачено на 22,7% больше, чем год назад, а на компьютеры и программное обеспечение — на 55,9% больше. Потребители также активно расходовали средства на строительство и ремонт (плюс 15,3% год к году) и покупку мебели (плюс 15,2%).