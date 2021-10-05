Промсвязьбанк повышает ставку начисления дохода на остаток средств на пенсионных картах клиентов. Об этом во вторник объявили в банке.
Как уточняется в сообщении, процентная ставка устанавливается в зависимости от объема средств, который клиент хранит на карте: для сумм от 3 тыс. до 100 тыс. рублей действует ставка 6% годовых, для сумм свыше 100 тыс. — 4%.
По пенсионным картам ПСБ доход начисляется за каждый день хранения средств. Процент на остаток можно получить на любую сумму свыше 3 тыс. рублей без ограничений.
В ПСБ напомнили, что среди его клиентов в том числе есть пенсионеры силовых структур и ветераны боевых действий, получающие выплаты на карты банка.
«Пенсионные карты ПСБ также позволяют получать повышенный кэшбэк — до 3% в аптеках и на АЗС, а также пользоваться программами лояльности платежной системы «Мир», совершать переводы до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона без комиссии, бесплатно снимать средства в банкоматах любых банков», — отмечается в релизе банка.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
|до 7%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 10%
|0 - 3 588
|до 10%
|
Лиц.№ 2766
|до 3,75%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885