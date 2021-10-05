Промсвязьбанк повышает ставку начисления дохода на остаток средств на пенсионных картах клиентов. Об этом во вторник объявили в банке.

Как уточняется в сообщении, процентная ставка устанавливается в зависимости от объема средств, который клиент хранит на карте: для сумм от 3 тыс. до 100 тыс. рублей действует ставка 6% годовых, для сумм свыше 100 тыс. — 4%.

По пенсионным картам ПСБ доход начисляется за каждый день хранения средств. Процент на остаток можно получить на любую сумму свыше 3 тыс. рублей без ограничений.

В ПСБ напомнили, что среди его клиентов в том числе есть пенсионеры силовых структур и ветераны боевых действий, получающие выплаты на карты банка.

«Пенсионные карты ПСБ также позволяют получать повышенный кэшбэк — до 3% в аптеках и на АЗС, а также пользоваться программами лояльности платежной системы «Мир», совершать переводы до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона без комиссии, бесплатно снимать средства в банкоматах любых банков», — отмечается в релизе банка.

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

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