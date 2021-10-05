Госдума заказала у одного из госуниверситетов исследование, сравнивающее законодательство России с немецким, шведским, китайским, японским и южнокорейским. Цель — повысить эффективность госуправления в условиях кризиса, пишет РБК .

Как уточняется, в августе аппарат Госдумы заключил контракт с Уральским государственным юридическим университетом на проведение исследования «Система государственного управления в Российской Федерации: зарубежный опыт и пути совершенствования законодательства». Госзакупка обошлась в 1,9 млн рублей.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен изучить госсистемы и законодательства таких стран, как Германия, Швеция, Япония, Южная Корея и Китай, и предложить варианты реформирования российской системы «с учетом зарубежного опыта в условиях продолжающегося мирового кризиса и изменений экономического и социального потенциала страны». При этом акцент должен быть сделан на изменениях «в сфере правового регулирования системы государственного управления».

В числе прочего это может коснуться законодательства «по вопросам снижения коррупционных рисков», «прозрачного» подбора руководящих кадров и госслужащих, поддержки их карьерного роста на основе уровня компетентности, систем оплаты труда работников «по результатам» и других эффективных мер, рассказал РБК близкий к Госдуме источник.

Исполнитель контракта, помимо прочего, должен выявить критические проблемы в сфере законодательства, изучив опыт не менее чем 20 российских регионов (не менее двух в каждом федеральном округе), а также обратить особое внимание на законы и указы о стратегии национальной безопасности, стратегическом планировании, госслужбе, национальных целях развития России и деятельности правительства.



Результаты исследования могут быть использованы в работе Госдумы, говорится в техническом задании.