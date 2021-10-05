Промсвязьбанк повышает доходность депозитов для физических лиц. Как сообщили во вторник в банке, диапазон увеличения ставок по продуктам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил от 0,1 до 0,7 процентного пункта.

Вклад «Весомый процент» открывается на 250 дней и разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя ставка. В первые 50 дней клиент получит доход до 8% годовых, при этом имея возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период с 51-го по 100-й день составит 7% годовых, со 101-го по 250-й — 5,75%.

По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность увеличена до 7,2% годовых. Предложение действует для вкладчиков, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» максимальная ставка увеличена до 6,75% годовых, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 5,6%, по депозиту с опциями пополнения и частичного снятия средств «Мои возможности» — до 5,35%.



Также ПСБ предлагает вклад «Сильная ставка» с доходностью до 7,1%, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке. Кроме того, по депозиту добавлены новые сроки размещения — 122 дня и 181 день.

«Для населения вклады остаются одним из самых понятных и удобных инструментов сбережения. Мы видим, как с циклом последовательного повышения ключевой ставки у клиентов растет интерес к классическим депозитам, которые обеспечивают гарантированный доход и дают возможность планировать сбережения. Учитывая эту тенденцию, мы улучшили условия по всей линейке депозитов: увеличили ставки и изменили сроки размещения для тех, кому удобнее открывать вклады на небольшие сроки», — отмечает руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

