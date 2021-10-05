В России запущена официальная электронная площадка «Мои самозанятые», осуществляющая обмен данными с ФНС России, говорится в сообщении разработчика платформы компании APIBank. Сервис помогает найти исполнителя на самые разные виды работ, автоматически проверяет наличие у него статуса самозанятого перед заключением договора и каждой оплатой, регистрирует его профессиональный доход, отслеживает доступный лимит, получает и хранит закрывающие документы (чеки).

Перевод средств возможен как с единого агрегированного счета, так и с собственного банковского счета компании. Запрашивать реквизиты счета исполнителя не нужно: выплаты на карты любых банков проходят напрямую. Также заказчики могут выпускать виртуальные банковские карты для тех, с кем они работают, — по аналогии с банковскими зарплатными проектами. Реализован инструмент массовых выплат.

Опрос: каждый десятый самозанятый зарегистрировался в этом статусе в период пандемии Из общего числа официально зарегистрированных самозанятых 11% оформили этот статус в период пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом YouDo Бизнес.

Пользоваться сервисом можно через личный кабинет. Для больших проектов есть вариант подключения по API, разработано коробочное решение для банков и партнеров, которые хотели бы предоставлять сервис по работе с самозанятыми своим корпоративным клиентам.