СберБанк совместно с консорциумом коммерческих банков, включающим Росбанк, «Санкт-Петербург», Евразийский Банк Развития (ЕАБР) и Московский Кредитный Банк, подписали с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» соглашение о предоставлении синдицированного кредита в размере 15 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили банки — участники сделки.

«Новый синдицированный кредит, в рамках которого «Сбер» предоставил финансирование на 6 млрд рублей, поможет компании успешно вести бизнес и строить долгосрочную стратегию устойчивого развития», — говорится в релизе СберБанка.

Сделка закрыта в формате синдицированного кредита сроком на пять лет, юридическим консультантом, сопровождающим ее, выступил московский офис Clifford Chance.

