РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов для физических лиц. Изменения коснулись сберегательных продуктов, по которым установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 8,5% по депозиту «Двойная выгода», 7,8% — «Дорога к цели», 7,2% — «Отличный старт», 6,8% — «Главная дорога». Диапазон увеличения ставок по рублевым вкладам составил от 0,3 до 2 процентных пунктов, следует из релиза кредитной организации.

Депозит «Двойная выгода» открывается при условии одновременного оформления договора накопительного или инвестиционного страхования жизни в компании «Росгосстрах Жизнь», покупки страхового полиса «Помощь на дороге» либо «Мой дом». Клиенты могут разместить от 100 тыс. рублей на 181 или 367 дней по ставке до 8,5% годовых. Операции пополнения и частичного снятия средств по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока депозита.

Вклад «Дорога к цели» открывается в сумме от 30 тыс. рублей. Максимальная базовая ставка составит 6,3% годовых в рублях. «Финальную доходность по депозиту можно собрать как конструктор — из доступных опций. Клиент может выбрать вклад с возможностью пополнения или частичного снятия или без таких опций, любой комфортный срок размещения в диапазоне от 91 до 732 дней и способ выплаты дохода (ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на счет вклада, с причислением процентов к основной сумме вклада)», — поясняют в банке. У клиентов также есть дополнительная возможность увеличить ставку на 0,5—1 п. п. за расходные операции по карте «АвтоДрайв». Таким образом, максимальная ставка с учетом надбавок и капитализации процентов может достигать 7,8%.

Депозит «Отличный старт» доступен к открытию в отделении при получении промокода. Вклад оформляется в сумме от 50 тыс. рублей, без опций пополнения и частичного снятия средств. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 6,7% годовых при сроке депозита 181 день, 6,9% — при сроке 367 дней и 7,2% — при сроке 732 дня. По вкладу предусмотрена выплата процентов в конце срока. При этом для клиентов-автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора после девяти месяцев (начиная с 271-го дня) по льготной ставке в 6% годовых — достаточно предъявить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации либо паспорт транспортного средства.

Оформление депозита «Главная дорога» доступно на сроки 181, 367 и 732 дня в сумме от 30 тыс. рублей или 500 долларов США. Частичное снятие средств и пополнение счета не предусмотрены, а выплата процентов возможна в начале или конце срока вклада по выбору клиента. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока размещения и выбранной опции по сроку выплаты процентов. Ставки по депозиту в рублях с традиционной выплатой процентов в конце срока составят от 6,3% до 6,8% годовых, а по вкладу с авансовой выплатой процентов — 6,2—6,4%; по депозиту в долларах диапазон ставок в обоих случаях составляет 0,25—0,5% годовых, следует из материалов банка.