🔹 Названы возможные претенденты на покупку «Открытия». Среди них, в частности, Газпромбанк, который планирует за счет этой сделки сильно вырасти и получить недостающие в группе компетенции. Второй претендент — группа «Регион» — «Россиум», которая провела неглубокий due diligence группы банка «ФК Открытие», но решение о выставлении заявки пока не принято. Покупателем блокпакета могут стать структуры одного из крупнейших бизнесменов, у которого нет своего финансового бизнеса. В случае реализации этой схемы четверть акций может быть предложена на IPO.

🔹 СМИ узнали подробности кадровой реформы в Почта Банке. Возглавить банк может член правления «ФК Открытие» Александр Пахомов, ранее около десяти лет работавший в группе ВТБ, а Дмитрий Руденко, возглавляющий Почта Банк с момента его основания, покинет свой пост. По данным источников на рынке, кадровая реформа может быть связана с желанием ВТБ поглотить Почта Банк: так, новый глава финогранизации должен будет превратить ее сеть в канал продаж финансовых продуктов группы ВТБ.

🔹 В Saxo Bank спрогнозировали курс рубля и инфляцию на конец года. Российская экономика не вышла из «темного леса», а пик инфляции еще впереди, считают аналитики. Они допускают, что к концу года евро может подскочить до 86 рублей, а ключевая ставка ЦБ — превысить 7%, и предупреждают инвесторов в фондовый рынок и криптовалюту о рисках.

🔹 Закрытые траты бюджета РФ по разделу экономики в пандемию поставили рекорд. Так, расходы российского федерального бюджета по разделу «Национальная экономика» в 2020 году составили 454 млрд рублей, или 13% от всех расходов этого раздела, следует из официальных данных об исполнении бюджета в прошлом году. Это рекорд в современной истории России.