Количество субсидий, которые ежегодно направляются в различные сферы российской экономики, превышает все разумные пределы, что оказывает «искажающее воздействие на экономику», считает бывший министр финансов РФ, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Вопрос многочисленных субсидий национальной экономики. Статья, к сожалению, не уменьшается — примерно по 6 триллионов (рублей) ежегодно. Я вам как банкир говорю, что количество субсидий, которые мы выдаем в разных сферах, превышает все разумные пределы, оно начинает оказывать искажающее воздействие на экономику. Для бизнеса неважно, насколько он эффективен, важно — он имеет доступ к госсубсидии или не имеет. Это ведет к абсолютно неправильному распределению ресурсов экономических, это подрывает стимул к нормальному ведению бизнеса, и здесь так же, как и с социальными пособиями, на мой взгляд, нужно навести порядок», — сказал он в ходе парламентских слушаний о параметрах проекта федерального бюджета в Совете Федерации.

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Задорнов также предложил уточнить перечень лиц, которые должны получать социальные пособия на детей. «Большие расходы на социальные пособия — детям, нуждающимся — заложены на три года. Несколько лет мы обсуждаем достаточно, мне кажется, простой — конечно, трудно реализуемый политически (механизм) — не должны все получать детские пособия. У нас в бизнесе, в банках, работают молодые люди, у них двое — трое детей, и это замечательно, это как раз рост населения страны. Но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух — трех детей то же самое детское пособие, которые получают люди в регионах, для которых это действительно вопрос жизни и смерти их семьи? Я этого просто не могу понять», — заявил он, добавив, что определить достаток семьи можно по количеству собственности и автотранспорту.

Задорнов предложил выдавать пособия многодетным семьям после письменного заявления со стороны получателя средств. «Давайте простое действие: пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: «Да, я бедный, я хочу, чтобы мои дети получили вот эти 10 тысяч рублей». Простой заявительный порядок. Многие, я знаю, наши коллеги не будут писать это заявление, они постыдятся. Этим мы сразу отсечем 20—25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается», — пояснил банкир.

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