Количество субсидий, которые ежегодно направляются в различные сферы российской экономики, превышает все разумные пределы, что оказывает «искажающее воздействие на экономику», считает бывший министр финансов РФ, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.
«Вопрос многочисленных субсидий национальной экономики. Статья, к сожалению, не уменьшается — примерно по 6 триллионов (рублей) ежегодно. Я вам как банкир говорю, что количество субсидий, которые мы выдаем в разных сферах, превышает все разумные пределы, оно начинает оказывать искажающее воздействие на экономику. Для бизнеса неважно, насколько он эффективен, важно — он имеет доступ к госсубсидии или не имеет. Это ведет к абсолютно неправильному распределению ресурсов экономических, это подрывает стимул к нормальному ведению бизнеса, и здесь так же, как и с социальными пособиями, на мой взгляд, нужно навести порядок», — сказал он в ходе парламентских слушаний о параметрах проекта федерального бюджета в Совете Федерации.
Бюджетный пакет предстоит обсудить с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте.
Задорнов также предложил уточнить перечень лиц, которые должны получать социальные пособия на детей. «Большие расходы на социальные пособия — детям, нуждающимся — заложены на три года. Несколько лет мы обсуждаем достаточно, мне кажется, простой — конечно, трудно реализуемый политически (механизм) — не должны все получать детские пособия. У нас в бизнесе, в банках, работают молодые люди, у них двое — трое детей, и это замечательно, это как раз рост населения страны. Но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух — трех детей то же самое детское пособие, которые получают люди в регионах, для которых это действительно вопрос жизни и смерти их семьи? Я этого просто не могу понять», — заявил он, добавив, что определить достаток семьи можно по количеству собственности и автотранспорту.
Задорнов предложил выдавать пособия многодетным семьям после письменного заявления со стороны получателя средств. «Давайте простое действие: пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: «Да, я бедный, я хочу, чтобы мои дети получили вот эти 10 тысяч рублей». Простой заявительный порядок. Многие, я знаю, наши коллеги не будут писать это заявление, они постыдятся. Этим мы сразу отсечем 20—25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается», — пояснил банкир.
В ходе исполнения бюджета важно своевременно вносить коррективы, в том числе при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, но адресная поддержка должна быть частью системной работы, направленной на повышение доходов россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, следует из материалов на сайте Кремля.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2021 года нетто-активы банка — 3 083,39 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 364,79 млрд, кредитный портфель — 1 896,93 млрд, обязательства перед населением — 852,11 млрд.