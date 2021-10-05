Совет директоров банка «Акцепт» избрал на должность председателя правления банка Елену Терехину, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Елена Терехина родилась в городе Бердске Новосибирской области. В 1996 году окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

С 2008 по 2009 год прошла профессиональную переподготовку и повышение квалификации MBA по программе «Основы делового администрирования в сфере менеджмента» в НГУЭУ «НИНХ».

В 2015—2016 годах окончила Государственный университет — Высшую школу экономики по программе «Эффективное управление современной кредитной организацией». Также прошла программу развития руководителей высшего звена в London Business School.

С 1994 по 2020 год работала в Сбербанке, из них с 2010 по 2020-й занимала руководящие должности в Сибирском банке и Центральном аппарате Сбербанка Москвы.