Объем Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 октября составил около 13,899 трлн рублей, что на 118,5 млрд рублей меньше показателя на 1 сентября 2021 года. Такие данные приводятся в сводке Минфина «О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния».

«По состоянию на 1 октября 2021 года объем ФНБ составил 13 трлн 898 млрд 521,8 млн рублей, или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что эквивалентно 191 млрд 16,6 млн долларов США», — указало ведомство.

Ранее Минфин сообщал, что на 1 сентября 2021 года объем ФНБ составлял 14 трлн 16 млрд 994 млн рублей, что эквивалентно 190 млрд 514,6 млн долларов.

Таким образом, в сентябре ФНБ уменьшился на 118,472 млрд рублей, а в долларовом эквиваленте — на 502 млн долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 648 млн китайских юаней, а также 405 тонн 708,4 кг золота в обезличенной форме и 337,5 млн рублей. На депозитах в «ВЭБ.РФ» размещено 531 млрд 760,9 млн рублей. Кроме того, 3 млрд долларов вложены в долговые обязательства иностранных государств.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294 млрд 846,2 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278 млрд 992 млн рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138 млрд 433,9 млн рублей. Еще 3 трлн 798 млрд 672,9 млн рублей вложено в обыкновенные акции СберБанка, а 58 млрд 583,3 млн рублей — в обыкновенные акции «Аэрофлота».

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 246 млрд 767,4 млн рублей, что эквивалентно 3 млрд 360,9 млн долларов США.