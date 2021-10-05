Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже по итогам сентября 2021 года составил 26,79 млрд долларов, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Этот показатель на 6,63% меньше, чем в августе 2021 года, и на 47,79% больше, чем в сентябре 2020 года.

Среднедневной объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в сентябре уменьшился на 6,63% по сравнению с августом и составил 1,22 млрд долларов. Участниками торгов в режиме основных торгов в сентябре было заключено 23,84 млн сделок.

Количество активных счетов инвесторов в сентябре уменьшилось на 3,5% и составило 824,7 тыс. (против 854,7 тыс. в августе). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с августом на 5,09%, составив 1,43 млн единиц.

По состоянию на 30 сентября на СПБ Бирже было зарегистрировано 14,78 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 7,23% больше, чем месяцем ранее (13,78 млн в августе). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с августом на 7,11% — до 10,06 млн клиентов.

Сделки в сентябре заключались с 1 584 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 25 еврооблигациями. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «еврооблигации» по итогам сентября составил 6,86 млн долларов.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Moderna (5,8% от общего объема торгов в сентябре), Virgin Galactic (5,5%), Tesla (3,7%), Alibaba (3,6%), VipShop (3,5%), EQT Corporation (3,4%), Apple (2,8%), Endo International (2%), PBF Energy (1,8%), Carnival Corporation (1,5%).

Топ-10 акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в портфелях инвесторов в денежном выражении в процентах от общего объема на конец сентября (средний портфель): Alibaba (5,4%), Apple (3,7%), Virgin Galactic (3,7%), Amazon (2,7%), Freedom Holding (2,7%), Tesla (2,6%), Boeing (1,8%), Baidu (1,8%), Vipshop (1,7%), Microsoft (1,6%).

Доля объема торгов ценными бумагами из списка индексов, утвержденных Банком России, в общем объеме торгов в сентябре составила 44,06%.

Среди участников торгов по итогам сентября в пятерку лидеров по объему торгов (в режиме основных торгов) вошли: Тинькофф Банк, ВТБ, Альфа-Банк, «Компания БКС», «Финам».