Beluga Group объявляет операционные результаты за III квартал и девять месяцев 2021 года.

Общие отгрузки достигли рекордного уровня по продажам 2020-го: +0,4% и +1% соответственно.

Отгрузки брендов собственного производства показывают незначительное снижение: минус 3,4% и минус 2,2%, при этом отгрузки партнерских брендов демонстрируют двузначный рост: +25,3% и +22,7%.

Отгрузки на экспорт фиксируют позитивную динамику: +93,5% и +98,5%.

Бренд Beluga укрепляет свои позиции в России и в мире, экспортные отгрузки марки увеличились на +138% и +120% соответственно.

В III квартале продажи собственных брендов незначительно снизились – минус 3,4% к прошлогоднему показателю, при этом существенную положительную динамику продемонстрировали продукты в премиальных ценовых сегментах. Продажи партнерских брендов выросли на 25,3%, а отгрузки собственной продукции на экспорт практически удвоились (+93,5%). Таким образом, общие отгрузки компании показали прирост +0,4% к высокой базе 2020-го.

По итогам девяти месяцев 2021 года общие отгрузки Beluga Group увеличились на 1%.

Рост доли премиальных продуктов собственного производства и импортных марок, представляемых группой в России на эксклюзивной основе, вместе с интенсивным развитием экспортных продаж и флагманского бренда Beluga оказывают положительный эффект на доходность бизнеса, а также подтверждают эффективность и точность выбранной стратегии премиумизации и диверсификации бизнеса.

Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин прокомментировал итоги: «За девять месяцев компания продемонстрировала результат на уровне рекордного по продажам 2020 года, зафиксировавшего всплеск спроса в связи с пандемией. Этого удалось достичь за счет диверсификации портфеля брендов с фокусом на сегменты премиум и выше, увеличения экспортных продаж. При этом важно отметить тот факт, что компания добилась двузначного роста по большинству позиций в премиальных ценовых сегментах. Beluga Group не только дополняет ассортимент собственных брендов новинками в востребованных категориях, но и заключает перспективные партнерства по эксклюзивной дистрибуции в России всемирно известных марок из Германии, Америки и Франции.

Продолжилось развитие Beluga: продажи увеличились по сравнению с III кварталом 2020-го более чем на 86% и на 30% превысили показатели аналогичного периода «доковидного» 2019-го. За пределами России марка демонстрирует динамику +138% относительно 2020-го и более чем +65% относительно 2019-го. Все больше активаций происходит за рубежом.

Важным корпоративным событием стало значительное улучшение позиции Beluga Group в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России 2021» – 167-я строка. Кроме того, акции Beluga Group были включены в международный индекс MVIS Russia Small-Cap, который составляют 25 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящихся в свободном обращении.

Мы будем придерживаться выбранной стратегии, усиливая цифровую трансформацию бизнеса, расширяя присутствие на глобальной арене, поддерживая программу устойчивого развития и ответственности. В нашем распоряжении есть популярные бренды, талантливая команда, четкий план развития – все необходимое для дальнейшего укрепления Beluga Group на рынке, повышения акционерной стоимости компании и новых достижений».