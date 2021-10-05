Банк «Русский Стандарт» начал выпускать обновленную кредитную карту Blue from American Express, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Впервые при выпуске карты American Express отсутствует плата за годовое обслуживание, при этом от клиента не требуется выполнение каких-либо дополнительных условий. Кроме того, бесплатно можно выпускать и дополнительные карты.

Основная особенность карты — начисление бонусов: клиенты будут получать кэшбэк до 5% баллами за любые повседневные покупки онлайн. Владельцы могут получить скидки и подарки в ресторанах, а также предложения от American Express. Туристам предоставляются специальные цены и дополнительные привилегии от известных сервисов проката автомобилей по всему миру.

Держатель карты Blue from American Express имеет возможность снимать до 50 тыс. рублей наличными без комиссии ежемесячно и совершать покупки с беспроцентной рассрочкой.