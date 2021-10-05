Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент закон «О виртуальных активах», который был принят 8 сентября 2021 года, сообщил официальный сайт украинского президента.

Согласно этому документу, криптовалюты получают юридический статус на Украине, участники рынка могут через суд и другими способами защищать права на виртуальные активы, а на территории страны разрешается регистрация и работа международных бирж, на которых происходят торги виртуальными активами. При этом криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга.

Одновременно закон предполагает, что регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Именно с необходимостью создания дополнительной государственной структуры Зеленский не согласился.