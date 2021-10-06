Всемирный банк (ВБ) скорректировал прогнозы экономического роста для стран Европы и Центральной Азии, в том числе для России, пишет РБК . По ожиданиям экономистов, рост российского ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит 4,3%, 2,8% и 1,8% соответственно. Краткосрочная оценка на этот год улучшена на 1,1 п. п. по сравнению с июньским прогнозом, но прогнозы на следующие годы ухудшены на 0,4 и 0,5 п. п. соответственно.

Рост ВВП по итогам 2021 года сильнее ожидаемого ВБ объяснил более ранним, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса и повышением цен на энергоносители, включая нефть. В следующие годы рост замедлится на фоне стабилизации спроса и ожидаемого ВБ снижения цен на сырьевые товары. Среди рисков, оказывающих давление на перспективы роста, аналитики называют эскалацию геополитической напряженности, включая дополнительные санкции США, низкие показатели вакцинации и повышение ключевой ставки ЦБ с рекордно низких уровней.

Текущая оценка рейтингового агентства Fitch для потенциального роста ВВП России — 1,6% (речь о ненаблюдаемом показателе, который подразумевает максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей). ЦБ прогнозирует, что с учетом запланированных структурных мер правительства устойчивые темпы роста, которые не будут создавать избыточного инфляционного давления, составят 2—3% в год.

«СберИндекс»: ВВП России сократился за сентябрь на 0,4% в реальном выражении Расходы российских домохозяйств на товары и услуги составили в сентябре 2021 года 4 трлн 507,3 млрд рублей, что соответствует приросту в 15,4% в годовом выражении. Темпы роста остались вблизи августовских уровней (плюс 15,5% год к году, по данным Росстата), однако, как отмечают эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru, номинальные показатели в значительной степени поддержаны ростом инфляции.

Темпы экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии по итогам года составят 5,5%, что также лучше предыдущих прогнозов, говорится в докладе ВБ. В 2022 году экономический рост в регионе замедлится до 3,4%. Главным фактором оживления региональных экономик было активное восстановление объемов экспорта в первом полугодии текущего года. В свою очередь объемы экспорта получилось нарастить благодаря нормализации экономической активности в еврозоне, резкому росту цен на сырье и повышению внутреннего спроса на фоне вакцинации населения и реализации пакетов государственных мер поддержки экономики. Неопределенности долгосрочным прогнозам добавляет продолжающаяся пандемия, отмечают авторы доклада.