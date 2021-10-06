Банк «Союз» с 6 октября ввел вклад «Высокий процент».

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Сроки размещения составляют 367 и 550 дней. Процентные ставки при оформлении в отделении — 6,75% и 7,1%, через интернет-банк — 6,95% и 7,3% годовых соответственно.

Для клиентов, которые ранее не обслуживались в банке и/или не имели действующих срочных вкладов в течение 30 дней до даты оформления нового депозита, процентная ставка при открытии вклада в отделениях увеличивается на 0,5 процентного пункта.

При условии ежемесячной капитализации процентов эффективная ставка при сроке 550 дней составит 8,03% годовых.



Дополнительные взносы возможны в течение 30 дней с даты размещения депозита. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: на текущий счет, счет банковской карты или счет вклада до востребования, а также могут капитализироваться.

В случае досрочного расторжения договора проценты будут выплачены по ставке вклада до востребования.