Продуктами страховых компаний пользуются 40% россиян, выяснили «СберБанк страхование жизни», «СберБанк страхование» и медиахолдинг Rambler & Co. Публикация СберБанком результатов исследования приурочена ко Дню российского страховщика, отмечаемому 6 октября.

Опрос проходил в начале октября на портале «Рамблер», в нем приняли участие 5 тыс. человек. Основная часть респондентов (61%) — люди старшего поколения (50—80 лет), 37% — представители среднего возраста (30—50 лет), 2% опрошенных — молодежь (18—30 лет). 70% из них — мужчины, 30% — женщины.

По данным опроса, 56% из тех, кто страхуется, делают это в связи с наличием имущества и/или автомобиля, 18% — ипотеки и/или потребительского кредита. 11% опрошенных пользуются страховыми продуктами, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, 9% — чтобы защитить себя во время путешествий. 4% респондентов считают страховки верным способом обеспечить достойное будущее своим детям, еще 2% задумываются о страховании в связи с COVID-19.

Самыми востребованными продуктами у участников опроса оказались страхование имущества и автомобиля (52%). Программами страхования жизни и здоровья пользуются 14% респондентов, медицинского страхования — 11%. Менее популярно у россиян страхование от несчастных случаев и травм (3% от общего числа респондентов).

Между тем 60% участников опроса сообщили, что не заключают договоры страхования. Среди причин — нежелание тратить деньги на страховую защиту, если нет проблем со здоровьем. Некоторые считают, что, если они застрахуются, у них сразу что-то случится.



«Пока в России культура добровольного страхования не так развита, как в западных странах, и статистика это наглядно демонстрирует. Каждый пятый покупает полис из-за ипотеки или другого вида кредитования, многие, разумеется, страхуют авто по ОСАГО. Тем не менее именно полис может помочь клиенту избежать непредвиденных расходов при страховом случае или накопить финансовый резерв. По данным опроса, почти треть россиян из числа тех, кто не считает нужным страховаться, отметили, что готовы изменить свое мнение, если будут уверены в том, что страховка работает. 15% воспользовались бы страховкой, если бы она стоила дешевле, а 10% — если бы ее приобрел для них работодатель. Еще 4% респондентов не хватает осведомленности о страховых программах для принятия решения о страховании. Чтобы доступно рассказать людям о финансах, в том числе о том, как работают страховки, «Сбер» запустил портал «СберКлевер». На портале клиенты могут узнать, как правильно инвестировать, где хранить сбережения и как управлять своим благосостоянием в целом», — комментирует директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» СберБанка Денис Кузьмин.