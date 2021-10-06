Более 100 стран в настоящий момент находятся на том или ином этапе изучения возможности ввода в эксплуатацию цифровых валют центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC). Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала накануне на видеоконференции, организованной итальянским Университетом Боккони, сообщает ТАСС.

«Когда мы смотрим на мир цифровизации, цифровая валюта, разумеется, является важной его частью. Помните, до пандемии мы говорили, что будущее за цифровыми технологиями? С пандемией это будущее наступило, и это очень заметно в мире денег», — отметила Георгиева. По ее мнению, цифровые валюты открывают ряд возможностей, в частности позволяют ускорить процесс перевода средств и сделать его менее дорогостоящим, однако важно понимать, что «подразумевается под цифровыми деньгами».

«Наиболее надежны цифровые валюты ЦБ, потому что они поддерживаются государством и интегрированы в денежно-кредитную политику. <...> Цифровые валюты центральных банков все еще остаются новинкой. На самом деле сейчас существует только одна: Багамы выпустили свой «песчаный доллар» (Sand Dollar)», — продолжила Георгиева. Однако, по ее словам, МВФ проводил исследование среди входящих в него государств и выяснил, что «110 стран находятся на каком-то этапе изучения CBDC». «Так что это будет продвигаться весьма быстро. И, конечно, само по себе это поднимает очень важный вопрос: как мы можем гарантировать операционную совместимость CBDC, как обеспечить глобальную координацию касательно воздействия, которое они могут оказать на денежно-кредитную политику», — отметила глава МВФ.



Другой компонент цифровых денег — стейблкоины. «Они выпускаются в частном порядке, но конвертируются в национальную валюту один к одному. <...> У них есть поддержка в активах, они ликвидны и в этом смысле заполняют собой цифровой пробел в деньгах, выпускаемых в частном порядке», — пояснила Георгиева. «Далее идет третья категория денег, которые на самом деле называются деньгами, но фактически являются активами, например биткоин. Они выпускаются в частном порядке, но не обеспечены активами — средствами, удерживающими [их] стоимость. И эта стоимость более волатильна. Она может подниматься, может опускаться. В этом смысле в истории денег о них трудно думать как о деньгах. <...> К настоящему моменту нам необходимо различать и не объединять все эти три [категории] в одну», — добавила глава МВФ.