Банк ДОМ.РФ и девелоперская компания «Первостроитель» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках договора банк сможет оформлять ипотеку на квартиры в одном из домов компаунда «Проспект Мира» по льготной ставке 2,9%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Программа позволяет получить сниженную ставку при оформлении льготной ипотеки на новостройки, «Семейной ипотеки» или стандартной ипотеки на первичном рынке. Низкая ставка действует до завершения строительства. После сдачи домов в эксплуатацию устанавливается стандартная ставка в зависимости от выбранной программы», — говорится в релизе.

В финучреждении напоминают, что специальную ипотечную программу в партнерстве с застройщиками Банк ДОМ.РФ запустил в конце августа. «Оформить ипотеку на выгодных условиях можно в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ. Уже более 30 застройщиков подключились или в ближайшее время запустят данную программу», — добавили в кредитной организации.