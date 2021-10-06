Россияне в ближайшее время смогут снимать наличные в банкоматах по QR-коду, пишет «Российская газета» , уточняя, что такую опцию вводят крупные банки. По словам экспертов, это начало тенденции к отказу от физической карты как таковой.

Отмечается, что «Открытие» запустит такой сервис в 2022 году, уже можно снимать наличные по QR-коду в ВТБ и Тинькофф Банке. Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) и «Русский Стандарт» планируют ввести услугу.

«Клиенту необходимо выбрать в банкомате меню «Услуги без карты» ввести нужную сумму в операции «Снять наличные по QR-коду» и перейти на экран, где сформируется QR-код», — пояснили в ВТБ, отметив, что затем нужно войти в приложение «ВТБ Онлайн» на телефоне и отсканировать QR-код с экрана банкомата. Для подтверждения операции пользователь должен ввести пароль на телефоне (pass-код, Face ID, отпечаток — в зависимости от настроек в приложении), после чего операция подтверждается, а клиент получает деньги и чек. Трансакция идет в приложении, а в банкомате останется только забрать деньги, уточнили в банке.



Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур пояснил, что технология позволит вносить и снимать наличные не только клиентам банка, не имеющим при себе карты, но и тем, кто клиентами банка пока не является: «Держатель карты может сгенерировать QR-код на снятие 500 рублей в приложении и через мессенджер отправить его ребенку или родителям». По его словам, скорее всего, на начальном этапе снять можно будет определенную сумму — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Технология позволит вносить и снимать наличные не только клиентам банка, но и тем, кто ими пока не является. В Тинькофф Банке уточнили, что в месяц совершается примерно 40 тыс. операций по снятию наличных по QR-коду на 3,5 млрд рублей.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст считает, что возможность снятия наличных с использованием QR-кода — это продолжение тенденции по постепенному уходу от карты как физического инструмента.