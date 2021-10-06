Агентство по страхованию вкладов в статусе конкурсного управляющего потребовало взыскать с бывших контролирующих лиц Банка Торгового Финансирования 687 млн рублей убытков. Об иске в Арбитражный суд Москвы от 27 сентября 2021 года сообщается в среду, 6 октября, на сайте АСВ.

«Заявление подано в отношении Шеманской С. В., Шуклина А. С., Исаенкова А. Н., Холобикяна А. О., Суринкина Е. А., Исраэляна Л. В., Брутяна В. Х., Опанасенко А. А., Ивановой Л. В., ЗАО «Ютоль», Комягиной О. С., Свиридовой О. Б., Курмаевой М. А., Соколовой Е. В., Суриной И. П., Якимчук Т. Б., Маркаряна А. Р.», — указано в сообщении.

Напомним, что, в частности, Светлана Шеманская занимала пост председателя правления БТФ и входила в его совет директоров; Анатолий Исаенков и Артур Холобикян входили в правление. Ваган Брутян возглавлял совет директоров, членом которого также был Левон Исраэлян. ЗАО «Ютоль» входит в структуру собственности банка с небольшой долей.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица приобретали недвижимое имущество по завышенной стоимости в целях вывода денежных средств с последующей их заменой на низколиквидный актив. Кроме того, в банке совершались действия по необоснованному освобождению предмета залога от обременения и предоставлялись заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам. Указанные обстоятельства <…> являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков», — поясняют в АСВ.

Ранее о признаках вывода активов из банка и передаче правоохранителям информации о финансовых операциях бывших должностных лиц БТФ с признаками уголовно наказуемых деяний уже сообщал Центробанк. После отзыва лицензии у БТФ также стало известно о выявлении там мошеннических действий с вкладами физических лиц.



ЦБ отозвал лицензию у Банка Торгового Финансирования 28 сентября 2018 года, а в январе 2019-го банк был признан банкротом. Ему не удалось оспорить это решение в суде.