На прошлой неделе была у меня встреча с моей одноклассницей. Юля рассказала, что ее сын сходил на тренинг по личностному росту, взял в кредит BMW, занял у друзей денег и переехал в арендованную квартиру в центре. Маме врал, что хорошо заработал на биткоинах, но правда пришла очень быстро в виде судебных приставов. Машину конфисковали, а повешенные на парня долги моя одноклассница будет выплачивать еще не один год.