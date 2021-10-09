Банк «Открытие» предоставил кредитную линию торговому дому «РИФ» на 10 млрд рублей. Средства выделены на финансирование текущей деятельности организации, сообщили в финансовом учреждении.
Помимо долгового финансирования банк предоставляет поставщикам и покупателям ТД «РИФ» банковские гарантии для исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам.
«ТД «РИФ» — один из ключевых клиентов «Открытия». В этом году мы оперативно предоставили ему не только сезонное финансирование для обеспечения зернотрейдинговой деятельности, но и необходимые сопутствующие банковские продукты для обслуживания всех его контрагентов: от растениеводческих компаний до конечных корпоративных покупателей-нерезидентов», — прокомментировала сделку старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова.