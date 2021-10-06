Банк России установил официальные курсы валют на 7 октября.

Курс доллара снизился менее чем на одну копейку, составив 72,5682 рубля (72,5686 рубля на 6 октября). Курс евро снижен на 24,72 копейки, до 83,9251 рубля (84,1723 рубля на 6 октября).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 13:42 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,63 рубля (плюс 26 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,8 рубля (минус 18 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,38—72,73 рубля за доллар и 83,78—84,01 рубля за евро.