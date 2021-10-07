В перспективе ближайших трех — пяти лет цифровые карты будут активно развиваться, их доля от общей эмиссии превысит 50%. Для внедрения новых технологий банки станут совершенствовать свои бизнес-процессы, а клиенты привыкать к новой «цифровой» реальности. Кажется, что пластик постепенно уходит в прошлое: для клиентов отказ от карт — это удобно, для банков — выгодно, для планеты — полезно. Однако в полном отказе от пластика есть и свои минусы, как для банков, так и для клиентов. Аналитический центр Банки.ру выяснил, на каком этапе цифровизации находится банковский сектор в России и чего ждать в ближайшем будущем.

Цифровые карты — перспективное направление развития карточных продуктов. Некоторые банки приступили к процессу цифровизации уже несколько лет назад, другие — только заходят в эту нишу, при этом все участники рынка придерживаются мнения, что за цифровыми картами будущее и необходимость в физическом носителе рано или поздно отпадет.

Параллельно с цифровыми картами будут развиваться альтернативные способы оплаты, которые в принципе исключают карты из процесса. Например, уже сейчас при поддержке регулятора повсеместно внедряется Система быстрых платежей, позволяющая совершать покупки и переводы лишь с использованием телефона с банковского счета. Власти Москвы активно продвигают технологию Face Pay, которая проводит платежи только по биометрическим данным, уже с октября планируется запустить систему на всех станциях Московского метрополитена и в некоторых магазинах.

Чем популярнее становятся мобильные платежи, тем логичнее выглядит отказ от пластиковой карты как от лишнего звена в этом процессе и переход к цифровому формату. Многие из опрошенных банков приступили к выдаче цифровых карт только в конце 2020-го — начале 2021 года и отмечают, что пока доля таких карт составляет менее 2%. Среди игроков, которые активнее продвигают продукт, доля цифровых карт варьируется от 5% до 20%. При этом банки делают большую ставку на развитие цифровых продуктов.

Цифровые карты имеют массу преимуществ:

моментальный выпуск;

экономия — на пластике, на обслуживании, на доставке;

экологичность;

безопасность — карту нельзя потерять, «засветить» реквизиты.

Результаты опроса, проведенного Банки.ру, показывают, что более 50% респондентов имеют карту, выпущенную только в цифровом виде. 53,8% обладателей цифровых карт пользуются ими для покупок в Интернете и в торгово-сервисных предприятиях, 34,8% — совершают оплату только в Интернете, 4,5% — только офлайн. Также пользователи отвечали, что используют карту для получения социальных выплат и стипендий, а также что картой пользуется другой человек. В 3% читатели отмечали, что не пользуются картой.

Кажется, что пластик постепенно уходит в прошлое, однако в полном отказе от пластика есть и свои минусы как для банков, так и для клиентов.



Несмотря на привлекательность «цифры», для полного отказа от пластика существует ряд стоп-факторов:

недостаточное техническое оснащение ТСП за рубежом;

дорогостоящая модернизация банкоматной сети внутри страны;

неготовность клиентов полностью переходить на цифровые носители.

Опрос Банки.ру показал, что менее половины (45,7%) не имеют в настоящий момент цифровой карты (при этом 4,5% пользовались ею раньше). Из них 39,6% согласились бы оформить карту, без физического носителя, так как все равно пользуются смартфоном для оплаты покупок (27,9%) и могут получить карту моментально (9,9%). Среди причин, по которым пользователи не готовы полностью отказаться от пластика, чаще всего встречались неуверенность в безопасности технологии (27%) и отсутствие технической возможности оплаты телефоном (22,5%). 8,1% читателей отмечали, что пластиковой картой пользоваться удобнее из-за ее компактности и простоты использования (не требуются дополнительные приложение, Интернет и прочее). Также респонденты обращали внимание на недостаточное проникновение бесконтактных платежей за рубежом, неготовность банкоматной сети к работе без пластика. Озабоченность вызывал вопрос: что делать, если сядет или сломается телефон.

В исследовании подробно представлен рынок банковских карт в России, анализируется доля кредитных и дебетовых карт, а также количество операций, совершаемых с использованием пластиковых карт в последние годы. Ознакомиться с полной версией обзора можно в разделе «Исследования».

