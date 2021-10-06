Россиянам лучше «не вестись на удобство» и не сдавать биометрические данные. Об этом заявила РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская.

«Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников», — сказала она.

Касперская также усомнилась в необходимости использования такой информации.

Эксперт отметила, что люди сначала сдают отпечатки пальцев и фото лиц, а потом их без их ведома снимают в общественных местах. Это может использоваться в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и т. п.

Журналист, заместитель председателя Госдумы седьмого созыва Петр Толстой, поделившись публикацией с заявлениями Касперской в своем Telegram-канале , написал, что «к сожалению, тот, кто собирает биометрические данные, не умеет их хранить». «Это закономерный итог тактики «бежим впереди паровоза», когда грандиозные отчеты о переходе на новые стандарты обслуживания ставятся выше, чем безопасность людей и их накоплений», — рассуждает он.

«Почему банки, так услужливо предлагающие всем сфотографироваться или записать голос, не думают о последствиях? Предупреждают ли они граждан о рисках и о том, что утечки информации уже стали нормой? В ответ на эти вопросы мы можем услышать лишь слова о необходимости цифровизации. Только дело в том, что технологии ради технологий нам не нужны, и повышать свои иллюзорные показатели за счет граждан недопустимо ни для банкиров, ни для операторов связи, ни для кого бы то ни было еще», — написал депутат.

«Не умеете хранить информацию — нечего ее запрашивать», — заключил он.

Эксперт: беременность может помешать биометрической идентификации Биометрию в настоящее время нельзя применять для подтверждения финансовых операций, в том числе и потому, что меняются сами биометрические особенности человека. Об этом заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

В свою очередь президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заверил РИА Новости , что биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата.

«Сегодня Единая биометрическая система соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, которым уделялось ключевое внимание при ее создании. Регуляторы предъявляют к этой системе строгие требования, и они неукоснительно выполняются», — сказал Осеевский. Как напоминает РИА Новости, ЕБС является разработкой «Ростелекома».

«Так, биометрические данные собираются на защищенных рабочих местах операционистов в банках, передаются по защищенным каналам связи и хранятся в виде математических моделей. Перехватить данные или восстановить фотографию по такой модели невозможно», — подчеркнул он.

Глава «Ростелекома» указал, что для защиты биометрических данных компания использует отечественные средства криптографической защиты информации. «Все решения по информационной безопасности согласованы с ФСБ России и имеют соответствующие заключения», — добавил президент компании.

По его словам, биометрические технологии входят в число самых передовых в мире. «Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, — уникальный «ключ», который нельзя потерять и крайне сложно подделать. Большинство других способов идентификации менее надежны. Внедрение современных технологий позволяет экономить огромное количество людских ресурсов, времени, а значит, и финансов», — сказал Осеевский.



«Конечно, любая новая технология вызывает естественную человеческую настороженность, но это лишь вопрос времени и дальнейшей популяризации, — рассуждает он. — Еще буквально несколько лет назад граждане с опаской относились к платежам по пластиковым банковским картам, а сегодня многие без проблем прикладывают смартфоны к терминалам оплаты».