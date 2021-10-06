Центробанк провел исследование и на основе полученных результатов составил портрет начинающего инвестора, сообщила пресс-служба регулятора.

В ходе исследования опрашивались жители городов-миллионников, которые за последние полтора года впервые пополнили брокерский счет или счет в доверительном управлении либо купили какой-либо инвестиционный продукт.

В ЦБ пришли к выводу, что типичные начинающие инвесторы — это в равной степени как мужчины, так и женщины в возрасте 35—50 лет, имеющие высшее, чаще техническое, образование. Они работают служащими или специалистами, состоят в браке и имеют детей. Уровень дохода у них выше среднего.

Как отмечается в исследовании, начинающий инвестор выходит на фондовый рынок по двум основным причинам: прежде всего, ему интересно, кроме того, в неменьшей степени он пытается найти более доходную альтернативу депозиту.

К совершению сделок на фондовом рынке его подталкивает простота инвестирования через мобильное приложение брокера, через которое многие торгуют самостоятельно. При этом более трети респондентов, являющихся по сути инвесторами, не осознают себя таковыми или затруднились с ответом на этот вопрос.

Характерным продуктом для начинающего инвестора являются акции российских компаний, интересуют его также паи инвестиционных фондов, акции иностранных компаний и ОФЗ. «Данная структура инвестиционных предпочтений достаточно рискованна, так как управление акциями отдельных компаний требует времени и специальных знаний, а непрофессиональный инвестор не всегда к этому готов», — прокомментировали в ЦБ.

Мужчины чаще покупают ПИФы, а также такие наиболее рискованные инструменты, как криптовалюта, внебиржевые деривативы и инструменты рынка Forex. Иностранные акции больше интересуют молодежь.

При этом опрос показал, что начинающий инвестор понимает риски и действует в целом осторожно, однако скорее не имеет осознанного плана. Значительное влияние на его решения оказывают посты в социальных сетях и мессенджерах.

В исследовании выделяются четыре отчасти пересекающиеся группы инвесторов в зависимости от того, какими финансовыми продуктами они владеют, и инвестиционного поведения. При этом, с одной стороны, начинающие инвесторы декларируют понимание и принятие рисков инвестирования, с другой — примерно пятая часть не готова к потере даже доли своих вложений. Такая же часть инвесторов сообщила о несоответствии полученного дохода своим ожиданиям.

«В целом начинающие инвесторы готовы оставаться на рынке и наращивать свой опыт и знания, не меняя инвестиционного посредника», — сделали вывод в Центробанке.