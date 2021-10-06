Снижение лимита по программе льготной ипотеки до 3 млн рублей привело к падению спроса на ипотеку, говорится в исследовании аналитиков ЦИАН. В июне 2021 года в России было оформлено 52,8 тыс. ипотечных кредитов, а в августе — по новым условиям — 32,5 тыс., что на 38% меньше.

Первое место в рейтинге российских регионов по снижению количества оформленных ипотечных кредитов занимает Орловская область. В июне там было взято 336 ипотечных кредитов, а в августе — 137 (на 59% меньше).

Второе место по отрицательной динамике занимает Карелия (минус 58%, до 126 кредитов в августе). На третьем месте — Калмыкия (минус 56%, 51 кредит), на четвертом — Бурятия (минус 55%, 110 ипотек). Замыкает первую пятерку рейтинга Мордовия, где число оформленных ипотек снизилось на 51% — с 279 до 138 кредитов.

В Москве спрос на ипотеку сократился на 40%, с 5,8 тыс. кредитов в июне до 3,4 тыс. в августе. В Санкт-Петербурге снижение составило 37% (с 3,5 тыс. до 2,2 тыс. ипотек).

В ЦИАН также отмечают, что средний размер ипотечного кредита за лето сократился на 4%. В июне 2021 года сумма среднего ипотечного кредита составляла 4,06 млн рублей, а в августе — 3,9 млн.

«Снижение среднего займа — единственный вариант воспользоваться льготной ипотекой. Однако из-за роста цен уменьшение суммы кредита ниже 3 млн рублей уже не позволяет рассчитывать на необходимую площадь, в итоге заемщики все чаще рассматривают именно вторичный рынок. Средняя стоимость квадратного метра в городах-миллионниках в готовом жилье составляет сейчас 91,9 тысячи рублей. Это на 15% ниже, чем на первичном рынке в тех же городах (107,9 тысячи рублей). Поэтому вполне ожидаемо смещение спроса в сегмент уже готовых объектов», — говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.