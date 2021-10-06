Депутаты Госдумы с целью защиты частных инвесторов подумают над законодательным ограничением на вложения неквалифицированных инвесторов в криптовалюты и криптоактивы, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

«Цифровые активы — это тема нашего пристального внимания, и здесь мы будем смотреть на то, чтобы максимально защитить наших граждан при вложениях в цифровые валюты и цифровые активы, потому что здесь — новый инструмент, и он достаточно сложный для неквалифицированного инвестора», — сказал Аксаков.

По его словам, на приобретение цифровой валюты сейчас идут миллиарды долларов, есть большой риск, но и большая доходность.

«Здесь нам нужно, конечно, прописать в законодательстве нормы, которые оградят неквалифицированного инвестора в непродуманные вложения в цифровые валюты», — подчеркнул Аксаков.

Центробанк в июле выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал российским биржам не допускать к торгам инструменты с привязкой к криптовалютам и криптоактивам. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг было рекомендовано воздерживаться от предложения клиентам — физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, приобретать ценные бумаги с привязкой к криптоактивам, а УК включать их в состав ПИФов.

ЦБ отмечал, что данные рекомендации являются превентивной мерой — с целью не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору, однако соответствующих законодательных поправок в Госдуму внесено пока не было.