Интенсивность банкротств компаний в мире в этом году может вновь снизиться на 6% после спада в 2020 году на 12%, этому пока способствуют сохранение «пандемийных» мер господдержки бизнеса и мягкая монетарная политика центробанков, пишет «Коммерсант» . Однако уже в 2022 году число банкротств может вырасти на 15%, прогнозируют аналитики страховой компании Euler Hermes.

По мнению аналитиков, беспрецедентные меры господдержки бизнеса в условиях сохранения мягкой монетарной политики помогли предотвратить каждое второе банкротство в Западной Европе и каждое третье — в США.

Скорость возврата к «привычным» уровням несостоятельности бизнеса будет различной. В США, в отличие от большинства стран, в следующем году сохранится тренд на снижение числа банкротств, их число может составить 17,6 тыс. против 16,8 тыс. в этом году (при этом с начала 2021 года показатель сократился год к году на 28%). В Германии число случаев несостоятельности упало на 18%, прогноз на этот год — 15 тыс., на 2022 год — 16,3 тыс. банкротств. Во Франции показатель сократился на 17% (26,5 тыс. и 37 тыс. соответственно), в Великобритании — на 8% (17,1 тыс. и 20,5 тыс.). При этом в Испании и Италии он вырос на 50% и 53% соответственно, это следствие более высокой доли отраслей, сильнее пострадавших от ограничений, введенных для борьбы с пандемией. В этом году в Испании ожидается 10,5 тыс., в Италии — 5,1 тыс. банкротств, в следующем — 12 тыс. и 5,7 тыс. соответственно.

В развивающихся странах меры поддержки в среднем были менее масштабными, но уровень банкротств также снизился (в некоторых случаях из-за приостановки юридических процедур). В Китае число банкротств сократилось на 20% (прогноз в целом по году — 10,8 тыс.), в Бразилии — на 5%, в Турции — на 11%. В Польше оно выросло на 105%, в Индии — на 48%, в Гонконге — на 85% (эти показатели объясняются низкой базой прошлого года). В России с начала года число банкротств упало на 19% (а к уровню аналогичного периода 2019 года — на 20%).

Всего в 2021 году может быть зафиксировано 8,5 тыс. банкротств против 10,2 тыс. в прошлом и 11,7 тыс. в 2019 году. В 2022 году ожидается рост показателя до 9,5 тыс. В ЦМАКП по итогам II квартала указывали, что число банкротств оказалось выше уровня такого же периода 2020 года из-за действия моратория и нерабочих дней, но ниже, чем было в эти месяцы в 2019 году. Больше всего рисков повышения уровня банкротств аналитики центра обнаружили в машиностроении, меньше всего — в сферах коммерческих услуг, транспорта и сельского хозяйства.

В Euler Hermes указывают, что на уровень новых банкротств будут влиять темпы экономического роста стран, а также скорость свертывания мер господдержки. Основные риски будут связаны с «компаниями-зомби», которые удерживаются на плаву за счет поддержки, а также с ухудшением финансового положения бизнеса из-за увеличения его долговой нагрузки.