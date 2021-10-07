Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова единовременную выплату в размере 448 млн 957 тыс. 108 долларов в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. Об этом говорится в документах, поступивших в среду в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Средства должны быть переданы клерку суда в виде электронного или почтового перевода либо чека.

Указанная сумма, по данным Минюста США, включена в 506 млн долларов, которые Тиньков согласился выплатить в рамках сделки со следствием. В нее входят не выплаченные бизнесменом налоги за 2013 год, штраф за мошенничество и проценты по налогам. Оставшаяся к выплате сумма отражает налоги, не выплаченные Тиньковым в другие годы.



Ранее российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений. Его адвокат заявил о готовности начать процесс выплаты компенсации в размере 506 млн долларов. Эта сумма не является штрафом в наказание за преступление, приговор суд вынесет отдельно 29 октября. По итогам вынесения приговора бизнесмену может быть предписано дополнительно выплатить штраф в размере до 250 тыс. долларов и провести год под надзором.