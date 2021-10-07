Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова единовременную выплату в размере 448 млн 957 тыс. 108 долларов в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. Об этом говорится в документах, поступивших в среду в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния, передает ТАСС.
В документе подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Средства должны быть переданы клерку суда в виде электронного или почтового перевода либо чека.
Указанная сумма, по данным Минюста США, включена в 506 млн долларов, которые Тиньков согласился выплатить в рамках сделки со следствием. В нее входят не выплаченные бизнесменом налоги за 2013 год, штраф за мошенничество и проценты по налогам. Оставшаяся к выплате сумма отражает налоги, не выплаченные Тиньковым в другие годы.
Ранее российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений. Его адвокат заявил о готовности начать процесс выплаты компенсации в размере 506 млн долларов. Эта сумма не является штрафом в наказание за преступление, приговор суд вынесет отдельно 29 октября. По итогам вынесения приговора бизнесмену может быть предписано дополнительно выплатить штраф в размере до 250 тыс. долларов и провести год под надзором.
Олег Тиньков урегулирует претензии американских налоговиков за 506 млн долларов. Об этом сообщает РБК, уточняя, что условия мирового соглашения между основателем группы TCS (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами холдинга) Олегом Тиньковым и Министерством юстиции США были раскрыты на слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии.