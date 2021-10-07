📰 Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, установившись 5 октября выше отметки в 1 350 долларов за 1 тыс. кубометров, это в 15 раз больше, чем год с небольшим назад, когда цены находились в своей нижней точке, пишут «Известия» . По данным S&P, в текущем году газовые компании нашей страны направляли в Европу 328 млн кубометров газа в день. Что касается всех поставок СПГ в Западную Европу, то ожидается, что в IV квартале они достигнут 224 млн кубометров в день, что на 20 млн кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим поставщиком газа в Европу и довольно значимым в Азию являются российские компании, в первую очередь «Газпром» и «Новатэк». Однако некоторые аналитики считают, что большая часть сверхдоходов может остаться вне пределов России.

📰 Возможное объединение «Авито» и «Циана» могло бы привести к росту цен на жилье, считают опрошенные «Известиями» риелторы и эксперты в сфере недвижимости. ФАС объяснила отказ «Авито» в согласовании сделки по покупке «Циана» ограничением конкуренции на рынке. Так, после анализа состояния конкуренции на рынке антимонопольная служба установила, что объединенные «Авито» и «Циан» займут более 50% рынка. Образовавшийся монополист мог бы поднять цены на размещение объявлений, в том числе для девелоперов, на 20—30%, полагают в отрасли. При этом все заявленные сторонами позитивные эффекты от слияния, в числе которых сокращение числа мошенничеств с онлайн-объявлениями, можно достигнуть без нее. Ранее сообщалось, что в случае заключения сделки доля «Авито» в сегменте объявлений о недвижимости могла бы вырасти до 62,2%.

📰 Цена на газ в Европе в ближайшее время может подняться выше 2 500 долларов за 1 тыс. кубометров, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. Причин сразу несколько: холодная зима, рост потребления в Китае, снижение поставок СПГ на европейский рынок, а также паника на бирже, отметили эксперты. Так, 6 октября цена фьючерсов на газ в Европе показала новый исторический максимум, достигнув планки в 1 900 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Для Евросоюза это может означать увеличение инфляции и рост издержек для бизнеса, а также снижение спроса на газ, так как покупать его по сверхвысоким ценам стало невыгодно. Исправить ситуацию может запуск «Северного потока — 2», а также снижение потребления газа в Китае, это освободит дополнительные объемы СПГ для Европы, указали аналитики.

📰 О льготах, которые положены пенсионерам, напомнил доктор экономических наук, профессор заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов, пишут «Известия» . По словам эксперта, пенсионеры не платят налоги на имущество, будь то квартира, комната, жилой дом, гараж и иное имущество. Однако льготу можно получить только на один объект каждого вида, отметил он. Государство также освобождает пенсионеров от уплаты налогов с некоторых доходов: например, с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций. Также профессор добавил, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию проезда к месту отдыха на территории России и обратно. Компенсация может быть в виде проездных билетов или возмещения фактически понесенных расходов, заключил Абрамов.

📰 Повышенный инфляционный фон в мире по итогам пандемии на руку Банку России в этом вопросе, считает «Коммерсант» . По мнению издания, очевидно и то, что таргет в 2014 году выбирался в первую очередь как цель по инфляции, сравнимая с целями большинства крупных развивающихся экономик (Бразилия, Турция, Чили) в противопоставлении с развитыми, и то, что по итогам пандемии опасения повышения инфляции заставляют ведущие центробанки мира подтверждать намерение долгосрочно удерживать инфляцию в своих юрисдикциях на уровне до 2% годовых, но не более. Однако сейчас предположения о том, что происходящее — начало «мировой ценовой революции», в любом представимом смысле голословны, а мировые центробанки уверены в быстром возврате к привычным таргетам и скорее беспокоятся о будущем среднесрочно недостаточном, а не избыточном спросе, «японизации» развитых экономик и будущей низкой, по меркам США и ЕС, а не высокой инфляции, уверены в газете.



📰 Правительство думает над созданием единого оператора зарядных станций для электромобилей в России, пишет «Коммерсант» . Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэнерго проработать вопрос. На этот статус претендует госхолдинг «Россети», уже имеющий собственную сеть зарядных станций. Оператор будет ставить и подключать станции к сети, управлять ими, разрабатывать технические требования и IT-платформу. Выручка оператора, вероятно, будет формироваться из комиссии с продаж электроэнергии. Однако инициативу критикуют в отрасли, опасаясь возникновения барьеров на входе в рынок для независимых заправок. Исходя из прогнозных оценок роста парка электромобилей до 1,4 млн штук к 2030 году, потребуется в общей сложности 144 тыс. станций. Правительство собирается выделить на их строительство субсидии, которые покроют до 60% стоимости.



📰 Сила, которую рубль продемонстрировал в августе и сентябре, не перестает восхищать, высказал свое мнение «Российской газете» топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. Однако, по его словам, у этого укрепления на 2,3% с начала года в паре с долларом есть фундаментальные причины, это, конечно же, нефть. Однако существуют определенные риски, подчеркнул он. Прежде всего это пандемия коронавируса, чьи объятия не ослабевают. Ужесточение социальных ограничений в случае нового витка заболеваемости может ограничить темпы роста национальной экономики, что не очень хорошо для рубля, пояснил Лобода. Техническая картина торгов сейчас выглядит вполне системно и не исключает вероятности снижения доллара к 71,4 рубля. Это значит, что потенциал укрепления рубля к началу ноября действительно есть, заключил эксперт.

