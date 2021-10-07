📰 Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, установившись 5 октября выше отметки в 1 350 долларов за 1 тыс. кубометров, это в 15 раз больше, чем год с небольшим назад, когда цены находились в своей нижней точке, пишут «Известия». По данным S&P, в текущем году газовые компании нашей страны направляли в Европу 328 млн кубометров газа в день. Что касается всех поставок СПГ в Западную Европу, то ожидается, что в IV квартале они достигнут 224 млн кубометров в день, что на 20 млн кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим поставщиком газа в Европу и довольно значимым в Азию являются российские компании, в первую очередь «Газпром» и «Новатэк». Однако некоторые аналитики считают, что большая часть сверхдоходов может остаться вне пределов России.
📰 Возможное объединение «Авито» и «Циана» могло бы привести к росту цен на жилье, считают опрошенные «Известиями» риелторы и эксперты в сфере недвижимости. ФАС объяснила отказ «Авито» в согласовании сделки по покупке «Циана» ограничением конкуренции на рынке. Так, после анализа состояния конкуренции на рынке антимонопольная служба установила, что объединенные «Авито» и «Циан» займут более 50% рынка. Образовавшийся монополист мог бы поднять цены на размещение объявлений, в том числе для девелоперов, на 20—30%, полагают в отрасли. При этом все заявленные сторонами позитивные эффекты от слияния, в числе которых сокращение числа мошенничеств с онлайн-объявлениями, можно достигнуть без нее. Ранее сообщалось, что в случае заключения сделки доля «Авито» в сегменте объявлений о недвижимости могла бы вырасти до 62,2%.
📰 Цена на газ в Европе в ближайшее время может подняться выше 2 500 долларов за 1 тыс. кубометров, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. Причин сразу несколько: холодная зима, рост потребления в Китае, снижение поставок СПГ на европейский рынок, а также паника на бирже, отметили эксперты. Так, 6 октября цена фьючерсов на газ в Европе показала новый исторический максимум, достигнув планки в 1 900 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Для Евросоюза это может означать увеличение инфляции и рост издержек для бизнеса, а также снижение спроса на газ, так как покупать его по сверхвысоким ценам стало невыгодно. Исправить ситуацию может запуск «Северного потока — 2», а также снижение потребления газа в Китае, это освободит дополнительные объемы СПГ для Европы, указали аналитики.
📰 О льготах, которые положены пенсионерам, напомнил доктор экономических наук, профессор заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов, пишут «Известия». По словам эксперта, пенсионеры не платят налоги на имущество, будь то квартира, комната, жилой дом, гараж и иное имущество. Однако льготу можно получить только на один объект каждого вида, отметил он. Государство также освобождает пенсионеров от уплаты налогов с некоторых доходов: например, с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций. Также профессор добавил, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию проезда к месту отдыха на территории России и обратно. Компенсация может быть в виде проездных билетов или возмещения фактически понесенных расходов, заключил Абрамов.
📰 Повышенный инфляционный фон в мире по итогам пандемии на руку Банку России в этом вопросе, считает «Коммерсант». По мнению издания, очевидно и то, что таргет в 2014 году выбирался в первую очередь как цель по инфляции, сравнимая с целями большинства крупных развивающихся экономик (Бразилия, Турция, Чили) в противопоставлении с развитыми, и то, что по итогам пандемии опасения повышения инфляции заставляют ведущие центробанки мира подтверждать намерение долгосрочно удерживать инфляцию в своих юрисдикциях на уровне до 2% годовых, но не более. Однако сейчас предположения о том, что происходящее — начало «мировой ценовой революции», в любом представимом смысле голословны, а мировые центробанки уверены в быстром возврате к привычным таргетам и скорее беспокоятся о будущем среднесрочно недостаточном, а не избыточном спросе, «японизации» развитых экономик и будущей низкой, по меркам США и ЕС, а не высокой инфляции, уверены в газете.
📰 Правительство думает над созданием единого оператора зарядных станций для электромобилей в России, пишет «Коммерсант». Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэнерго проработать вопрос. На этот статус претендует госхолдинг «Россети», уже имеющий собственную сеть зарядных станций. Оператор будет ставить и подключать станции к сети, управлять ими, разрабатывать технические требования и IT-платформу. Выручка оператора, вероятно, будет формироваться из комиссии с продаж электроэнергии. Однако инициативу критикуют в отрасли, опасаясь возникновения барьеров на входе в рынок для независимых заправок. Исходя из прогнозных оценок роста парка электромобилей до 1,4 млн штук к 2030 году, потребуется в общей сложности 144 тыс. станций. Правительство собирается выделить на их строительство субсидии, которые покроют до 60% стоимости.
📰 Сила, которую рубль продемонстрировал в августе и сентябре, не перестает восхищать, высказал свое мнение «Российской газете» топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. Однако, по его словам, у этого укрепления на 2,3% с начала года в паре с долларом есть фундаментальные причины, это, конечно же, нефть. Однако существуют определенные риски, подчеркнул он. Прежде всего это пандемия коронавируса, чьи объятия не ослабевают. Ужесточение социальных ограничений в случае нового витка заболеваемости может ограничить темпы роста национальной экономики, что не очень хорошо для рубля, пояснил Лобода. Техническая картина торгов сейчас выглядит вполне системно и не исключает вероятности снижения доллара к 71,4 рубля. Это значит, что потенциал укрепления рубля к началу ноября действительно есть, заключил эксперт.