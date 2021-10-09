РГС Банк предлагает годовую доходность 7,2% в рублях по вкладу «Подушка безопасности», доступному только на платформе «Финуслуги», сообщает пресс-служба кредитной организации.
Вклад можно открыть на 91, 181, 367 и 732 дня. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Частичное снятие и пополнение вклада не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада.
Напомним, информация по всем вкладам, открытым на платформе «Финуслуги», хранится в регистраторе финансовых трансакций (РФТ), созданном на базе Национального расчетного депозитария (входит в группу Московской биржи). Данные РФТ подтверждают юридическую силу сделки.