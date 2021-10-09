Банк ДОМ.РФ улучшил условия кредитования по ряду программ для компаний малого бизнеса. Как уточняют в банке, это стало возможно в том числе в рамках сотрудничества с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.



По программе «Бизнес-Ипотека» минимальная ставка по кредиту снижена до 3%. Приобрести недвижимость предприниматели теперь могут с первоначальным взносом от 15%. Максимальный размер кредита увеличен с 50 млн до 100 млн рублей.

Кроме того, до 3% снижена минимальная ставка в рамках программы «Рефинансирования кредитов», обеспеченных залогом недвижимости, а получить кредит на развитие бизнеса можно по ставке от 5%.