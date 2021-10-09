На сайте Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры заработала онлайн-библиотека финансовых советов. Каждый желающий может узнать, как грамотно спланировать личный бюджет, зачем нужна финансовая «подушка безопасности» и чем «зеленые» облигации отличаются от других ценных бумаг и депозитов. Об этом говорится в сообщении департамента финансов Москвы.

Онлайн-библиотека финансовых советов является одной из площадок Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В ней представлено свыше 50 видеолекций о том, как научиться грамотно планировать личный и семейный бюджет, приумножать сбережения, обезопасить себя от мошенничества в Интернете, что такое интернет-банкинг, чем цифровая валюта отличается от криптовалюты, кто может стать самозанятым и многое другое. Познакомиться с материалами библиотеки и других площадок каждый желающий может на официальном сайте Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

В этом году площадки Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры посетили 174 тыс. человек из 25 регионов страны. Как показывает опыт проведения подобных мероприятий, наиболее востребованными у горожан являются вопросы инвестиционной грамотности, планирования личного и семейного бюджета и обеспечения финансовой безопасности за счет повышения киберграмотности. Именно этим темам в онлайн-библиотеке уделено повышенное внимание, уточняется в сообщении.

Представитель департамента финансов Москвы Наталья Пивкина рассказала слушателям о базовых принципах финансовой грамотности и разъяснила, почему граждане порой спонтанно расходуют денежные средства на покупки, забывая о долгосрочных финансовых целях.

Спикер отметила, что благодаря продуманному торговому маркетингу зачастую клиенты магазинов совершают до 50% незапланированных покупок. Этому способствует прежде всего «правильная» выкладка продукции на полках. «В магазинах есть так называемая золотая зона, которая находится на уровне глаз покупателей, — обратила внимание Пивкина. — В этой зоне маркетологи размещают продукцию, которую необходимо продать в первую очередь, чем ту, что расположена ниже или выше уровня глаз». Так, в магазинах с детскими товарами «золотыми полками» будут считаться те, что находятся на уровне 30—100 см от уровня пола. А в магазинах, к целевой аудитории которых относятся взрослые люди, «золотые полки» размещены в 120—170 см от пола.

Чтобы не стать жертвой навязчивого маркетинга, Наталья Пивкина посоветовала перед каждым походом в торговый центр составлять список самого необходимого. При этом она подчеркнула, что сумма ежемесячных расходов должна быть на 10—15% меньше, чем доход. «Эту разницу вы можете откладывать и формировать в финансовую «подушку безопасности», размер которой желательно довести до трех — шести ежемесячных заработков», — подчеркнула спикер. Также она посоветовала не брать кредиты без острой необходимости. А если все-таки решили прибегнуть к займу, необходимо помнить, что комфортный уровень долговой нагрузки не должен превышать 30% от ежемесячного дохода. В этом случае можно безболезненно осуществлять ежемесячные выплаты, резюмировала эксперт.