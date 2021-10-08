Клиенты Квантмобайл Банка получили возможность оплачивать кредиты в салонах «Билайна» за 1 рубль, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 1 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года комиссия за внесение платежа по кредиту Квантмобайл Банка составит всего 1 рубль. Предложение действует только в собственных салонах «Билайна» (ПАО «ВымпелКом»)», — говорится в релизе.

Как замечают в банке, оформление денежного перевода займет не более трех — пяти минут, а денежные средства будут перечислены в банк не позднее трех рабочих дней.