Социальными привилегиями пользуются 43% россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах». В частности, 22% респондентов стараются получать поддержку по максимуму и обращаются за ней каждый раз, когда им становится известно о такой возможности.

Не пользуются социальными привилегиями 57% граждан. Главным образом это жители Санкт-Петербурга (64%), Дальнего Востока (61%) и Приволжья (61%).

Из тех, кто не пользуется социальной поддержкой, 24% не пытаются оформить выплаты, так как на данный момент не считают это необходимым, а 33% не знают о них. Наименее информированы в вопросах социальной поддержки жители Южного (39%), Дальневосточного (37,5%) и Приволжского (37%) федеральных округов, при этом лучше всего знают о причитающихся им льготах жители Северо-Западного (75%) и Центрального федеральных округов (71%), а также москвичи (71%).

Женщины лучше информированы в вопросах получения социальной поддержки от государства по сравнению с мужчинами. Ею пользуются 48,2% участниц опроса против 36,6% респондентов-мужчин.

В возрастном разрезе больше всех знают о господдержке респонденты в возрасте от 60 лет. В общем числе опрошенных этой возрастной категории доля тех, кто не пользуется теми или иными социальными привилегиями, потому что не знает о них, составляет 27,9% против 40,9% среди респондентов в возрасте от 50 до 59 лет, 33,3% опрошенных в возрасте 30—49 лет и 33,7% в возрасте от 18 до 29 лет.



В опросе приняли участие 1 503 человека. Мужчины составили 48%, женщины — 52%.

Руководитель управления по развитию дополнительных сервисов компании «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова в комментарии к опросу напомнила о такой форме господдержки, как налоговый вычет, который позволяет вернуть часть денег, потраченных на обучение, лечение, покупку лекарств и другие услуги. «Клиенты, заключившие договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни сроком не менее пяти лет, также имеют право на эту льготу в размере 13% от оплаченной страховой премии, до 15 600 рублей в год», — указала она.

«Граждане могут получить социальный налоговый вычет за совокупные расходы на лечение и приобретение медикаментов на сумму до 120 тысяч рублей в год, в том числе по расходам на приобретение добровольного медицинского страхования», — уточнила член правления «Росгосстраха» Елена Белоусенко.