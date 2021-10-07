Большинство пользователей смартфонов на операционной системе (ОС) iOS не скачивают из «окна выбора» отечественные приложения, которые Apple теперь обязана предустанавливать, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Telecom Daily, уточняя, что владельцы устройств на Samsung не знают о существовании на них таких обязательных сервисов.

Закон о предустановке отечественного софта был принят в ноябре 2019 года. Он предусматривает установку производителями смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV разных классов российского ПО. Требования для смартфонов вступили в силу с 1 апреля. В список обязательных для смартфонов и планшетов вошли приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

По закону есть три варианта установки: «окно выбора» со списком приложений при первом включении смартфона, размещенные на экране иконки для скачивания и установка приложений в память устройства. Apple предлагает «окно выбора», Samsung группирует иконки с приложениями в папку «Закон», которая всегда доступна на экране. При этом компания делает сервисы неудаляемыми.

В исследовании говорится, что большинство пользователей новых смартфонов либо не заметили, либо плохо запомнили способы выбора предустановленных приложений на Apple и Samsung. «Окно выбора» на iOS при первом включении смартфона не заметили 45% пользователей. О существовании папки «Закон» не знали 64% владельцев аппаратов корейского бренда. При этом «окно выбора» оказалось самым невостребованным способом предустановки: только 16% опрошенных владельцев смартфонов Apple готовы устанавливать приложения при активации смартфона. После этой процедуры к «окну выбора» вернуться невозможно. Владельцы Samsung могут загрузить приложение из папки «Закон» в любой момент.

Из данных AppAnnie следует, что заметного роста скачивания популярных приложений (более 4 тыс. загрузок в день) из списка обязательного ПО не произошло после вступления в силу новых норм.

Для приложений с маленькой аудиторией был рост чуть более 100 скачиваний в день. Общий эффект закона для пользователей iPhone составил около 1%, оценивает Telecom Daily. Для платформы Android эффект от предустановки оценить затруднительно, объяснил гендиректор агентства Денис Кусков, поскольку каждый производитель смартфонов на этой ОС реализует предустановку по-своему. В Samsung подчеркнули, что реализация предустановки российского ПО на устройствах, поставляемых на территорию РФ, соответствует требованиям законодательства.