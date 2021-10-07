Аналитики британского банка Barclays считают акции единственным классом активов, который даст положительную реальную доходность в условиях повышенной инфляции, и рекомендуют инвесторам покупать их на провале, пишет РБК . Издание приводит содержание публикации агентства CNBC, которое ссылается на стратегию банка.

Как отмечается, в последний месяц мировые рынки акций были под давлением из-за опасений дальнейшего роста инфляции, что привело к повышению доходности облигаций до многомесячных максимумов. С учетом сохраняющихся опасений относительно разгона инфляции и окончания цикла восстановления экономики Barclays ожидает периода более высокой волатильности на рынках и более низкой доходности на фондовых рынках по сравнению с предыдущими кварталами. Однако аналитики британского банка по-прежнему считают акции более привлекательными, чем облигации, и рекомендуют инвесторам выкупать бумаги на падении, то есть использовать стратегию buy the dip.

«Акции — единственный класс активов, который дает положительную реальную доходность и имеет тенденцию показывать хорошие результаты в условиях повышенной инфляции», — считает эксперт Barclays Эммануэль Кау. Альтернативы для инвесторов по-прежнему нет, пишет издание. При этом в банке ожидают, что европейские акции, в частности акции компаний из Германии и Италии, покажут лучший результат, чем акции компаний США.

По мнению экспертов, наиболее привлекательными сейчас выглядят банки и энергетика. Банковский сектор показал лучшие результаты с начала года, в то время как энергетика все еще остается одним из самых дешевых секторов. Акции сырьевого сектора также предлагают потенциальную защиту от падения фондовых рынков в случае сохранения высокой инфляции.

Хотя рост экономики замедляется, а инфляция растет, Barclays не ожидает в дальнейшем развития сценария «стагфляции» (падения темпов роста экономики в сочетании с высокой инфляцией), поскольку спрос остается высоким, а финансовые условия — мягкими, сообщил Кау.

Он также назвал ключевые риски для рынков в IV квартале, которые могут помешать их дальнейшему росту. Это энергетический кризис в Европе, новая волна распространения COVID-19, неопределенность в отношении дальнейшего роста экономики Китая и проблемы с повышением потолка госдолга в США. В то же время IV квартал обычно благоприятен для акций и облигаций, сообщили в Barclays.

Ранее аналитики Morgan Stanley предупредили об опасности следования стратегии выкупа акций на снижении (buy the dip). Майк Уилсон, директор по инвестициям инвестбанка, отмечал, что сейчас нужно покупать акции из защитных секторов и не торопиться с добавлением в портфель подешевевших активов.



В сентябре Майк Уилсон предупредил о возможности падения американского рынка акций на 10—20% по индексу S&P 500. Эксперт американского инвестбанка считает, что рынок ждет значительная коррекция из-за замедления темпов роста экономики и падения прибыли компаний.