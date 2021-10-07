Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило кредитный рейтинг Бест Эффортс Банку на уровне «A|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный». Соответствующая информация опубликована на сайте НРА.

В комментарии агентства указано, что рейтинг обусловлен следующими факторами:

— запасом по соблюдению нормативов достаточности капитала;

— ростом показателей рентабельности;

— существенным объемом высоколиквидных активов, обладающих высоким кредитным качеством;

— обслуживанием операций крупнейшего организатора торгов иностранными ценными бумагами;

— интегрированием банка в IТ и бизнес-процессы группы «СПБ Биржа», развитием специализированной клиентской базы и базы контрагентов.

В то же время уровень рейтинга ограничивается невысокими рыночными позициями и узкой специализацией Бест Эффортс Банка, зависимостью операционного дохода от активности клиентов, низкой диверсификацией источников фондирования, возможным ужесточением регулирования основной деятельности банка.

В НРА отметили, что в течение ближайших 12 месяцев поддержку текущему уровню рейтинга могут оказать увеличение собственного капитала Бест Эффортс Банка за счет средств акционеров и сохранение высокой доли активов, представленных ликвидными вложениями с высоким кредитным качеством. Также положительным фактором могут стать увеличение диверсификации базы контрагентов по ключевым направлениям бизнеса и развитие новых направлений бизнеса за счет подписания прямых договоров с контрагентами.

Негативное влияние на уровень рейтинга могут оказать снижение активности клиентов по основным направлениям бизнеса, усиление конкуренции со стороны кредитных организаций со схожими бизнес-моделями, отражающееся на сокращении клиентской базы, а также ухудшение показателей ликвидности и рентабельности, снижение поддержки Бест Эффортс Банка со стороны группы «СПБ Биржа», негативные события репутационного характера.