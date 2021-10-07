Правом выбора банка для перечисления заработной платы уже воспользовался практически каждый пятый россиянин (19%). Такие данные приводятся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны, получающих зарплату на пластиковую карту.
По данным исследования, еще 9% планируют поменять банк в ближайшем будущем. В январе 2015 года россиян, сменивших банк, было всего 8%, в апреле 2019-го — 14%.
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Закон, отменяющий «зарплатное рабство», уже семь лет позволяет работающим россиянам самостоятельно выбирать банк для перечисления заработной платы.
Так, возможностью смены банка зарплатной карты активно пользуются россияне до 34 лет (21% уже сменил банк и 9% планируют это сделать). При этом чем выше заработок, тем чаще сотрудник самостоятельно выбирает банк для перечисления заработка: 24% среди респондентов с ежемесячным уровнем дохода от 80 тыс. рублей и 16% среди граждан с зарплатой до 50 тыс. рублей.
Значительная доля россиян готова отказаться от части выходных дней ради более высокой зарплаты. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».