Правом выбора банка для перечисления заработной платы уже воспользовался практически каждый пятый россиянин (19%). Такие данные приводятся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны, получающих зарплату на пластиковую карту.

По данным исследования, еще 9% планируют поменять банк в ближайшем будущем. В январе 2015 года россиян, сменивших банк, было всего 8%, в апреле 2019-го — 14%.

Самые популярные мультивалютные дебетовые карты

Самые популярные мультивалютные дебетовые карты

Выбор пользователей Банки.ру
Название Проценты на остаток, % Cashback Бонусы
Премиальная
Банк Фридом Финанс
до 3,5% нет нет
Лиц.№ 1143
Alfa Travel
Альфа-Банк
до 7% нет
  • для путешествий
Лиц.№ 1326
Citi Priority
Ситибанк
нет есть нет
Лиц.№ 2557
Перекресток
Альфа-Банк
до 7% нет
  • супермаркеты
Лиц.№ 1326
CitiOne+
Ситибанк
нет нет нет
Лиц.№ 2557
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Закон, отменяющий «зарплатное рабство», уже семь лет позволяет работающим россиянам самостоятельно выбирать банк для перечисления заработной платы.

Так, возможностью смены банка зарплатной карты активно пользуются россияне до 34 лет (21% уже сменил банк и 9% планируют это сделать). При этом чем выше заработок, тем чаще сотрудник самостоятельно выбирает банк для перечисления заработка: 24% среди респондентов с ежемесячным уровнем дохода от 80 тыс. рублей и 16% среди граждан с зарплатой до 50 тыс. рублей.

Россияне рассказали, ради какой зарплаты готовы отказаться от выходных

Значительная доля россиян готова отказаться от части выходных дней ради более высокой зарплаты. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».