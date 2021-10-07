🔹 Исследование: откажутся ли банки от пластиковых карт? Кажется, что пластик постепенно уходит в прошлое: для клиентов отказ от карт — это удобно, для банков — выгодно, для планеты — полезно. Однако в полном отказе от пластика есть и свои минусы как для банков, так и для клиентов. Аналитический центр Банки.ру выяснил, на каком этапе цифровизации находится банковский сектор в России и чего ждать в ближайшем будущем.

🔹 Власти намерены решить проблему расчетов через иностранные электронные кошельки. С 1 июля по закону о валютном контроле российским резидентам нельзя использовать иностранные электронные кошельки (например, Alipay, WebMoney, PayPal) в коммерческих целях: рассчитываться по внешнеторговым договорам, принимать через такие кошельки оплату за товары, работы или услуги, что оказалось проблемой для розничных продавцов на зарубежных маркетплейсах. Власти проблему, которую сами же создали, признают: рабочая группа с участием Минфина, Банка России, Минэкономразвития, ФНС, ФТС готовит изменения в законе «О валютном регулировании и валютном контроле». Поправки направлены на снятие запрета на переводы денег в рамках внешнеторговой деятельности.

🔹 Для экосистем предложили ввести аналог банковской тайны — режим, гарантирующий, что данные пользователей не будут переданы за пределы платформы. На данный момент отсутствует эффективный механизм управления согласиями на обработку персональных данных и доступ к последним, говорится в презентации Роспотребнадзора. Проблема заключается и в передаче личных сведений, что становится условием допуска к товарам и услугам, а также в сборе избыточной информации по отношению к цели ее сбора.

🔹 В сентябре 18 автопроизводителей подняли цены на новые автомобили, которые официально продаются в России. Автомобили массового сегмента в сентябре 2021 года в среднем подорожали на 0,8%, премиального — на 0,9%. Максимальный рост цен за месяц зафиксирован в сегменте кроссоверов и внедорожников. Сильнее всего подорожали Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade — на 3,7—4%. В рублевом эквиваленте они стали дороже на 250 тыс. — 650 тыс. рублей.