Банк «Левобережный» снизил ставки по бизнес-ипотеке для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Компании малого и среднего бизнеса могут получить кредит на покупку недвижимости под залог приобретаемого объекта по ставке от 9,9% годовых.

«Бизнес-ипотека – это возможность выгодно вложить денежные средства (при недостатке собственных средств) для приумножения прибыли и/или минимизировать постоянные расходы на аренду, заменить их на платежи по выплате кредита на покупку собственного помещения», — говорится в релизе.

В рамках данной программы не требуется дополнительного залога и первоначального взноса. Приобрести можно коммерческую или жилую недвижимость на сумму до 48 млн рублей. Если компания работает на арендованных площадях, банк поможет подобрать платеж, который не будет превышать размер арендной платы.

Кредит долгосрочный — до 15 лет. При этом можно предусмотреть отсрочку погашения основного долга до 12 месяцев. Оформление кредита возможно на физическое лицо — собственника бизнеса. Срок рассмотрения заявки не превышает одного рабочего дня.

Сделка проходит через аккредитивную схему расчетов, минимизируя риски продавца и покупателя. Банк самостоятельно готовит договор купли-продажи для контроля сохранения чистоты сделки.